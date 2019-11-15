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РИА Новости

Протесты "желтых жилетов" обошлись Франции в 2,5 миллиарда евро

10:52 15.11.2019
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© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанкУличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже
Уличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения желтых жилетов в Париже
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Уличных беспорядки во время первомайской демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Франция потеряла 2,5 миллиарда евро за год после начала протестов "желтых жилетов", передает французская радиостанция RTL со ссылкой на данные правительства.
Радио отмечает, что в течение года 5 тысяч мелких предприятий и торговых фирм, которые пострадали от действий манифестантов, попросили государство о помощи. В частности, они просили власти об отсрочке по выплате социальных взносов и других налогов на сумму 460 миллионов евро.
Страховые компании при этом выплатили за этот период компенсацию 13 тысячам "разграбленных" предприятий в размере 230 миллионов евро.
С начала движения "желтых жилетов" в ноябре 2018 года 75 тысяч французских работников стали частично безработными в гостиничном и ресторанном бизнесе, торговле и в транспортной сфере.
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Крупномасштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, затем к нему прибавился целый ряд других требований.
Традиционные субботние акции протеста зачастую сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
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