Асад заявил о намерении требовать от США компенсацию за хищения нефти

ДАМАСК, 15 ноя — РИА Новости. Сирия будет ставить вопрос в ООН по поводу хищений сирийской нефти и требовать компенсацию от США, заявил президент арабской республики Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
При этом он охарактеризовал ООН как "полугосударство, которым управляют бандитские группировки, исходящие из принципа силы".
"Конечно, <...> я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. <...> Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках", — добавил сирийский лидер.
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25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода террористов ИГ*, а сейчас в основном находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).
Представитель Пентагона Рэт Хоффман заверил, что прибыль от сирийской нефти идет SDF, а глава ведомства Марк Эспер заявил, что США будут защищать месторождения и ответят силой на попытки их захватить.
Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии и их военное крыло SDF, а действия США рассматривает как хищение.
В Москве не раз заявляли, что предпринимаемые Вашингтоном шаги мешают урегулированию и создают "дополнительный раздражитель". Глава МИД Сергей Лавров также отмечал, что Соединенные Штаты стремятся отделить территории на восточном берегу Евфрата и создать там квазигосударство. По данным российского Минобороны, США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии более 30 миллионов долларов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.