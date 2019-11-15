Асад заявил о намерении требовать от США компенсацию за хищения нефти

"Конечно, <...> я, вы и многие в мире знают, что ООН не существует, потому что не существует международного права. <...> Мы сейчас живем в мире, похожем на лес, он сейчас ближе к миру до Второй мировой войны, а не после нее. Поэтому мы направим жалобы — но они останутся на полках", — добавил сирийский лидер.