Обвиняемый в убийстве историк Соколов не подписал жалобу на арест

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов не подписал апелляционную жалобу на свой арест, которую защита подала накануне, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи", - рассказал журналистам Почуев.
По словам адвоката, мотивировкой подачи жалобы на решение суда об аресте Соколова на два месяца послужило то, что защита не смогла подготовить документы о помещении, где мог бы находиться историк на время домашнего ареста. "Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке - это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которые готовы предоставить его родственники", - добавил Почуев.
Ранее Октябрьский районный суд вынес решение об аресте историка сроком до 8 января 2020 года на время предварительного следствия. На суде Соколов назвал такое решение справедливым, но защита настаивала на домашнем аресте. В четверг Почуев сообщил, что подал апелляционную жалобу на решение суда об избрании меры пресечения.
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По предварительной версии следствия, Соколов застрелил Анастасию Ещенко из обреза 7 ноября, а в ночь на девятое решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября Соколова с рюкзаком, в котором были отрубленные женские руки и травматический пистолет, достали из воды у набережной реки Мойки. Впоследствии ученого задержали по подозрению в убийстве. Ещенко - бывшая ученица и возлюбленная 63-летнего Соколова, они написали несколько научных работ, проживали совместно в квартире историка на набережной Мойки, в ней следователи и обнаружили фрагменты женского тела. Мотивом преступления он назвал ссору с Анастасией Ещенко, когда, по его словам, она превратилась в "чудовище из сказки".