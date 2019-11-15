Обвиняемый в убийстве историк Соколов не подписал жалобу на арест

"Соколов не подписал апелляционную жалобу. Этот вопрос он оставил на усмотрение защиты. Так как адвокат не ограничен в процессуальных действиях, жалоба была подана без его подписи", - рассказал журналистам Почуев.

По словам адвоката, мотивировкой подачи жалобы на решение суда об аресте Соколова на два месяца послужило то, что защита не смогла подготовить документы о помещении, где мог бы находиться историк на время домашнего ареста. "Просить о домашнем аресте в его квартире на Мойке - это было бы кощунство. Сейчас мы готовим бумаги о помещении, которые готовы предоставить его родственники", - добавил Почуев.