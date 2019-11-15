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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T11:14Z
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РИА Новости

Асад прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии

10:42 15.11.2019 (обновлено: 11:14 15.11.2019)
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Столкновение США и РФ в Сирии невыгодно ни Дамаску, ни Москве и является опасным, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия-24".
"Мы, конечно, не думаем о столкновении между США и РФ. Это очевидно и невыгодно ни нам, ни России, ни стабильности в мире, и это опасно", - заявил Асад.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Вчера, 10:39Война в Сирии
Присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, заявил Асад
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в четверг, что США успешно и на высоком уровне обеспечивают избежание конфликтов с РФ в Сирии.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.
Турция со своей стороны считает курдские вооруженные формирования террористическими и проводила против них военную операцию на севере Сирии.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
США и Турция и Россия с Турцией имеют отдельные соглашения о прекращении боевых действий на севере и северо-востоке Сирии и созданию там зон безопасности.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Вчера, 10:31Война в Сирии
Асад рассказал, что Дамаск ведет диалог с курдами, которых поддерживают США
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Война в СирииДжеймс ДжеффриИсламское государствоДональд ТрампБашар АсадСирияРоссияСШАВ мире
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