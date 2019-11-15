Асад прокомментировал возможность столкновения России и США в Сирии

"Мы, конечно, не думаем о столкновении между США и РФ. Это очевидно и невыгодно ни нам, ни России, ни стабильности в мире, и это опасно", - заявил Асад.

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри заявил в четверг, что США успешно и на высоком уровне обеспечивают избежание конфликтов с РФ в Сирии.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.

Турция со своей стороны считает курдские вооруженные формирования террористическими и проводила против них военную операцию на севере Сирии.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.

США и Турция и Россия с Турцией имеют отдельные соглашения о прекращении боевых действий на севере и северо-востоке Сирии и созданию там зон безопасности.

*Террористическая организация, запрещенная в России.