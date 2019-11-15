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РИА Новости

Адмирал объяснил, почему Киев беспокоит укрепление Черноморского флота

10:42 15.11.2019 (обновлено: 13:04 15.11.2019)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкПуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр"
Пуск высокоточной крылатой ракеты Калибр
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Пуск высокоточной крылатой ракеты "Калибр" . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обеспокоенность, которую Киев выражает из-за укрепления российских Вооруженных сил на Черном море, связана лишь с желанием получить больше денег, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.
Так он прокомментировал слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, который пожаловался, что Россия значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота, в первую очередь за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".
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13 ноября, 20:37Сказано в эфире
"Адмиралов больше, чем кораблей". Катера из США вошли в состав ВМС Украины Два катера, переданные Соединенными Штатами Украине, включены в состав украинских ВМС. Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik оценил эту новость.
Валуев подчеркнул, что укрепление российских Вооруженных сил на Черном море носит оборонительный характер, так что украинское командование беспокоится безосновательно.
"У нас формирование сил где бы то ни было, на любом театре, происходит исходя из окружения, чтобы в случае ухудшения обстановки Россия не оказалась в проигрышном положении", — сказал адмирал.
По его мнению, Воронченко лишь пытается "сгустить краски" и выпросить средства на развитие украинского флота, который давно уже не получает мощных кораблей, а вынужден довольствоваться закупкой списанных американских катеров.
При этом Валуев отметил, что если бы перед Россией стояла цель нейтрализовать Украину, это можно было бы сделать и за счет других видов Вооруженных сил.
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Владимир Валуев (адмирал)Игорь ВоронченкоЧерное мореВоенно-морские силы УкраиныРоссияУкраинаВ мире
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