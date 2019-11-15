Адмирал объяснил, почему Киев беспокоит укрепление Черноморского флота

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Обеспокоенность, которую Киев выражает из-за укрепления российских Вооруженных сил на Обеспокоенность, которую Киев выражает из-за укрепления российских Вооруженных сил на Черном море , связана лишь с желанием получить больше денег, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев

Так он прокомментировал слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, который пожаловался, что Россия значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота, в первую очередь за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

Валуев подчеркнул, что укрепление российских Вооруженных сил на Черном море носит оборонительный характер, так что украинское командование беспокоится безосновательно.

"У нас формирование сил где бы то ни было, на любом театре, происходит исходя из окружения, чтобы в случае ухудшения обстановки Россия не оказалась в проигрышном положении", — сказал адмирал.

По его мнению, Воронченко лишь пытается "сгустить краски" и выпросить средства на развитие украинского флота, который давно уже не получает мощных кораблей, а вынужден довольствоваться закупкой списанных американских катеров.