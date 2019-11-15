Спасатели локализовали пожар под Сахалином, где сгорели два дома

МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в селе Озерское в Сахалинской области, где горели два двухквартирных дома, локализован на площади 360 квадратных метров, сообщила ГУ МЧС России по Сахалинской области. Пожар в селе Озерское в Сахалинской области, где горели два двухквартирных дома, локализован на площади 360 квадратных метров, сообщила пресс-служба

Ранее диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. Огонь распространился на соседний дом.

"В 16.46 (8.46 мск) корсаковские пожарные остановили распространение огня. Однако сильный ветер может осложнить ситуацию, поэтому в настоящее время два из шести пожарных стволов, задействованных в тушении, используются для защиты стоящего поблизости дома", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общая площадь сгоревших двухквартирных домов составила 360 квадратных метров. В тушении задействованы 20 человек и 6 единиц техники.

Отмечается, что жители сгоревших домов планируют разместиться у родственников и соседей.

"Администрацией Корсаковского района к месту направлен мобильный пункт обогрева на базе автобуса", - добавляется в сообщении.

По информации правительства региона, на место ЧП оперативно выехал глава Корсаковского района Тимур Магинский. Он координирует работу пожарных и социальных служб. Вся информация с места пожара регулярно докладывается губернатору Валерию Лимаренко.