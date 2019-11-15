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РИА Новости

Спасатели локализовали пожар под Сахалином, где сгорели два дома

10:39 15.11.2019 (обновлено: 10:41 15.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
МОСКВА/ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в селе Озерское в Сахалинской области, где горели два двухквартирных дома, локализован на площади 360 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Ранее диспетчеру Корсаковского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании двухквартирного жилого дома. Первый пожарный расчет прибыл через 2 минуты. Огонь распространился на соседний дом.
"В 16.46 (8.46 мск) корсаковские пожарные остановили распространение огня. Однако сильный ветер может осложнить ситуацию, поэтому в настоящее время два из шести пожарных стволов, задействованных в тушении, используются для защиты стоящего поблизости дома", - говорится в сообщении.
Уточняется, что общая площадь сгоревших двухквартирных домов составила 360 квадратных метров. В тушении задействованы 20 человек и 6 единиц техники.
Отмечается, что жители сгоревших домов планируют разместиться у родственников и соседей.
"Администрацией Корсаковского района к месту направлен мобильный пункт обогрева на базе автобуса", - добавляется в сообщении.
По информации правительства региона, на место ЧП оперативно выехал глава Корсаковского района Тимур Магинский. Он координирует работу пожарных и социальных служб. Вся информация с места пожара регулярно докладывается губернатору Валерию Лимаренко.
По словам Магинского, каждой пострадавшей семье в оперативном режиме будет выплачено по 50 тысяч рублей. Пока жители сгоревших домов разместились у родственников, при необходимости им предоставят маневренное жилье.
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ГУ МЧС по Сахалинской областиВалерий ЛимаренкоСахалинМЧС РФМоскваЮжно-СахалинскПроисшествия
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