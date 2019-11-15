Присутствие США в Сирии может вызвать военное сопротивление, заявил Асад

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Присутствие войск США в Присутствие войск США в Сирии может вызвать появление военного сопротивления по иракскому сценарию, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Сирийский президент заявил, что самым мирным решением является единение вокруг патриотических принципов. "Тогда американцы уйдут и не смогут здесь остаться ни ради нефти, ни ради чего-либо другого. Но со временем, если оккупанты останутся, то иракский сценарий является примером для американцев", - заявил Асад.

По его словам, в одном из интервью после вторжения американцев в Ирак в 2003 году он заявил, что оккупация даст повод для формирования военного сопротивления.

"Так и американское присутствие в Сирии породит военное сопротивление, которое приведет к потерям среди американцев и впоследствии – к их уходу", - подчеркнул сирийский президент.

"США нельзя думать, что они будут жить и комфортно себя ощущать во всех оккупированных ими регионах, мы напоминаем им об Ираке и Афганистане. Сирия не исключение в этом вопросе", - подчеркнул Асад.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.

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