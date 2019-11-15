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Война в Сирии
2019-11-15T10:50Z
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РИА Новости

Дамаск предложил курдам вместе бороться против действий Турции в Сирии

10:36 15.11.2019 (обновлено: 10:50 15.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью. Архивное фото
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Сирийские власти предлагают курдам вместе бороться против действий Турции на севере Сирии и готовы принять бойцов отрядов в ряды правительственной армии, но курды пока отказываются, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
Сирийский президент напомнил, что после заключения меморандума РФ и Турции министерство обороны Сирии официально заявило, что готово принять бойцов КОС в ряды сирийской армии по программам, учитывающим особенности данного региона.
Президент Сирии Башар Асад
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"Однако ответ, который, как следует понимать, был официальным, таков: они (курды – ред.) сейчас не готовы присоединяться к сирийской армии, и они намерены сохранить при себе оружие в данных регионах", - заявил Асад.
"Также в рамках сирийско-российского сотрудничества мы сейчас работаем над убеждением курдских отрядов в том, что присоединение к сирийской армии и борьба против турецких захватчиков является верной и правильной позицией для возвращения территорий, потерянных на севере Сирии из-за действий этих элементов", - заявил сирийский президент. Он подчеркнул, что нужно следить за развитием ситуации в ближайшие недели.
Министерство обороны Сирии 30 октября призвало бойцов арабо-курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF) вступить в ряды правительственной армии, а также заявило о готовности урегулировать проблемы тех бойцов SDF, кто ранее уклонился от обязательной военной службы и службы в запасе, а также разыскиваемых службами безопасности САР. В свою очередь министерство внутренних дел страны заявило о готовности оказать все необходимые услуги населению северо-востока Сирии, которые они раньше не могли получить из-за "сложной ситуации". Также МВД заявило о готовности принять в ряды служб безопасности САР бойцов курдских отрядов "Асаиш".
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
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