Асад заявил, что в Сирию поступают ограниченные иностранные инвестиции

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Иностранные инвестиции поступают в Сирию, хоть и в ограниченном объеме, несмотря на блокаду западных стран, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
По словам сирийского президента, уровень жизни граждан Сирии зависит в той или иной мере от ряда внешних факторов, в первую очередь – от блокады страны Западом, связанной с поставками нефтепродуктов, топлива, и в связи с этим – электричества. Из-за блокады невозможны иностранные инвестиции в Сирию, она имеет и другие формы, подчеркнул Асад.
"В связи с этим у нас новый закон об инвестициях взамен старого, он редактировался несколько раз. Сейчас мы обсуждаем и изучаем дополнительные поправки, которые могут соответствовать нынешней ситуации, с тем, чтобы стимулировать приток капитала, как минимум того, который находится в Сирии, а не подпадает под иностранное эмбарго. Вместе с тем, несмотря на западную и американскую блокаду, из-за рубежа поступают иностранные инвестиции, но ограниченные", - заявил Асад.
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