Асад заявил, что в Сирию поступают ограниченные иностранные инвестиции

"В связи с этим у нас новый закон об инвестициях взамен старого, он редактировался несколько раз. Сейчас мы обсуждаем и изучаем дополнительные поправки, которые могут соответствовать нынешней ситуации, с тем, чтобы стимулировать приток капитала, как минимум того, который находится в Сирии, а не подпадает под иностранное эмбарго. Вместе с тем, несмотря на западную и американскую блокаду, из-за рубежа поступают иностранные инвестиции, но ограниченные", - заявил Асад.