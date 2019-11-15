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Война в Сирии
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РИА Новости

Асад заявил, что в Сирию поступают ограниченные иностранные инвестиции

10:36 15.11.2019 (обновлено: 11:13 15.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Иностранные инвестиции поступают в Сирию, хоть и в ограниченном объеме, несмотря на блокаду западных стран, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
По словам сирийского президента, уровень жизни граждан Сирии зависит в той или иной мере от ряда внешних факторов, в первую очередь – от блокады страны Западом, связанной с поставками нефтепродуктов, топлива, и в связи с этим – электричества. Из-за блокады невозможны иностранные инвестиции в Сирию, она имеет и другие формы, подчеркнул Асад.
"В связи с этим у нас новый закон об инвестициях взамен старого, он редактировался несколько раз. Сейчас мы обсуждаем и изучаем дополнительные поправки, которые могут соответствовать нынешней ситуации, с тем, чтобы стимулировать приток капитала, как минимум того, который находится в Сирии, а не подпадает под иностранное эмбарго. Вместе с тем, несмотря на западную и американскую блокаду, из-за рубежа поступают иностранные инвестиции, но ограниченные", - заявил Асад.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
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