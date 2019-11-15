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Война в Сирии
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РИА Новости

Военное присутствие России в Сирии сохраняет баланс в мире, заявил Асад

10:34 15.11.2019 (обновлено: 11:13 15.11.2019)
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© Фото : пресс-служба президента СирииПрезидент Сирии Башар Асад во время интервью
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
© Фото : пресс-служба президента Сирии
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Военное присутствие РФ в Сирии направлено на сохранение баланса в мире, у РФ нет другой альтернативы, кроме как быть великой державой, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Перед Россией нет другой альтернативы, кроме того, как играть роль великого государства или ограничиться ролью очень посредственной страны. Последнее - не в интересах мира. Исходя из этого, военное присутствие России в Сирии направлено, в первую очередь, на сохранение баланса в мире, так как сегодняшний мир живет не в соответствии с правовыми критериями, а подчиняется принципу силы. Именно поэтому российское военное влияние необходимо для соблюдения баланса в мире", - заявил он.
Отвечая на вопрос о том, почему РФ помогает Сирии, Асад отметил и необходимость борьбы с терроризмом. По его словам, терроризм поддерживается известными государствами, а России необходимо защищать свои интересы.
Сирийский президент подчеркнул, что терроризм не имеет границ, в том числе политических: сегодня он может быть в Сирии, также как и в самой отдаленной точке Азии и в Европе, где в последние годы случались террористические акты, может быть и в России.
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
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"Вы знаете, что происходило более чем десять лет назад, когда террористы брали в заложники невинных людей в школах и театрах, убивали людей. Вам известно, что такое террор, это пережили в Чеченской республике и других субъектах, последствия этого террора вы продолжаете ощущать и сегодня. Невозможно сегодня вести борьбу с террористической деятельностью только в месте ее ведения. С ней необходимо сражаться по всему миру", - заявил Асад.
Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru и смотрите в эфире телеканала "Россия 24".
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