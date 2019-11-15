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РИА Новости

Глава Ленобласти ужесточит контроль качества выполнения госпрограмм

10:34 15.11.2019 (обновлено: 10:36 15.11.2019)
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя - РИА Новости. Контроль качества работ, выполняемых в рамках национальных проектов и государственных программ ужесточат, об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил на собрании Совета муниципальных образований Ленинградской области, посвященном деятельности муниципальных властей на ближайшие годы.
"За расходованием бюджетных средств, выделяемых на социально-экономическое развитие региона, будет вестись строгий контроль. Будем жестко контролировать, финансовой дисциплины", - сказал он.
По словам Дрозденко, в грядущем году властям региона предстоит выполнить большой объем работ, которые были запланированы и начаты в рамках национальных и государственных программ. Только в рамках адресной программы в 2020 году необходимо будет ввести 15 социально значимых объектов, начатых в этом году и построить 18 новых, не считая программы строительства и реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов.
"Такой объем работ не может быть выполнен без активного участия муниципалитетов, которые решают на местах вопросы выдачи технических условий, подбора земельных участков, проведения конкурсных процедур и выбора подрядчиков. Хотелось бы, чтобы к этому подошли с полной ответственностью и серьезностью, исправили существующие недочеты", - сказал губернатор.
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Также глава Ленобласти попросил подчиненных обратить особое внимание на то, что за восемь лет бюджет Ленинградской области удалось увеличить в два раза, благодаря чему в 2020 году расходная часть бюджета по нацпроектам и госпрограммам будет беспрецедентно высокой.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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