Асад рассказал, что Дамаск ведет диалог с курдами, которых поддерживают США

ДАМАСК, 15 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Руководство Сирии поддерживает диалог со всеми курдскими группами, включая тех, кого поддерживают США, контакт не прекращался на протяжении всего конфликта в САР, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Американцы поддержали курдские отряды и сделали курдов командирами, чтобы создавалось впечатление, что эти районы (северо-восток САР) курдские. Чтобы вбить клин между курдами и другими группами в Сирии. При этом наш диалог не прерывается. Он не прерывался и во время войны. Несмотря на то, что нам известно, что некоторые из этих отрядов взаимодействуют с американцами и ими же управляются. Их вооружают и финансируют американцы и американцы же пишут им заявления. Но это не значит, что курды не патриоты", - сказал Асад.
Президент подчеркнул, что большая часть курдов патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы. Но есть группы, будь то курдские, арабские или какие-то другие, которые действуют по указаниям из Вашингтона, но и с ними продолжается непрерывный диалог.
"После возвращения сирийской армии (на северо-восток Сирии) мы сейчас пытаемся их убедить в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, так как конституция выражает волю народа. И когда сирийская армия возвращает контроль, вместе с армией возвращаются государственные институты Сирии", - добавил президент.
Асад отметил, что государственные институты действуют в рамках конституции и выражают волю народа. "После турецкого вторжения появился прогресс в данном направлении (в диалоге с отдельными курдскими формированиями). Россия играет важную роль в этом вопросе, опираясь на те же принципы о которых я сказал сейчас", - сказал он.
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