Асад рассказал, что Дамаск ведет диалог с курдами, которых поддерживают США

"Американцы поддержали курдские отряды и сделали курдов командирами, чтобы создавалось впечатление, что эти районы (северо-восток САР) курдские. Чтобы вбить клин между курдами и другими группами в Сирии. При этом наш диалог не прерывается. Он не прерывался и во время войны. Несмотря на то, что нам известно, что некоторые из этих отрядов взаимодействуют с американцами и ими же управляются. Их вооружают и финансируют американцы и американцы же пишут им заявления. Но это не значит, что курды не патриоты", - сказал Асад.