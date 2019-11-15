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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T10:28Z
https://ria.ru/20191115/1560966504.html
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

10:28 15.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСирия
Сирия
© Sputnik / Sertac Kayar
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 30 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 23, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – восемь, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – 11, Хама – один", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению гуманитарных акций не проводил.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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Война в СирииМинистерство обороны РФТурцияСирияРоссияВ мире
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