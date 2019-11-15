Россия за сутки зафиксировала 30 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 30 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 14, Латакия – восемь, Алеппо – семь, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 23 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 11, Латакия – 11, Хама – один", - говорится в сообщении.

В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.