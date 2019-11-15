Асад заявил, что на севере Сирии нет курдского большинства

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Если кто и может говорить о федерализации на севере Если кто и может говорить о федерализации на севере Сирии , то это арабы, так как курдского большинства на этих территориях нет, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24"

По словам сирийского президента, "большинство курдов живет в Сирии десятилетиями без проблем", а сепаратистские идеи выдвигаются некоторыми радикальными в политическом смысле группами.

"Некоторые из идей связаны с федерализацией и автономным курдским управлением. Как я уже говорил, северо-восток Сирии - это арабский регион. И если кто-то и может говорить о федерализации, то это арабы, потому как они там большинство. Это очевидно", - заявил Асад.

Он отметил, что тем самым ситуация в Сирии отличается от положения дел на севере Ирака и на юго-востоке Турции.

Москва готова способствовать диалогу между официальным Дамаском и курдами, заявила 8 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный Дамаск не признает автономную администрацию на северо-востоке Сирии, контролирующую территории к востоку от реки Евфрат, и их военное крыло - SDF. Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией.