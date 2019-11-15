Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами

ДАМАСК, 15 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Военная операция Турции на северо-востоке Сирии способствовала прогрессу в переговорах между Дамаском и курдами, однако этому пытаются помешать США, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Хочу уточнить: большая часть курдов - патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы. Но эти группы, будь то курдские, арабские или, может быть, другие, действуют по указанию американцев, но с ними непрерывный диалог. После возвращения сирийской армии (на северо-восток Сирии) мы сейчас пытаемся их убедить в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, так как конституция выражает волю народа. И когда сирийская армия возвращает контроль, вместе с армией возвращаются государственные институты Сирии. Государственные институты действуют в рамках конституции и выражают волю народа", - отметил Асад.
"После турецкого вторжения появился прогресс в данном направлении. Россия играет важную роль в этом вопросе, опираясь на те же принципы о которых я сказал сейчас. В решении вопросов иногда мы идем вперед, а иногда делаем шаг назад по разным причинам. Одна из этих причин - давление США на вооруженные группировки в Сирии, чтобы те не соглашались с сирийским правительством, и это ожидаемо", - подчеркнул он.
Президент отметил, что у Дамаска на сегодняшний день больше оптимизма в данном направлении, так как после девяти лет войны, вероятно, большая часть населения осознали важность единения с властью, несмотря на наличие политических разногласий. "Если ты не согласен с правительством и правящей партией - это другой вопрос. Но задача любого государства в мире - консолидировать все общество, и мы движемся в этом направлении", - добавил Асад.
Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
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