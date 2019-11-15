Асад обвинил США в попытках помешать переговорам Дамаска с курдами

"Хочу уточнить: большая часть курдов - патриоты, которые поддерживают свою страну и сирийский народ, как и другие этнические группы. Но эти группы, будь то курдские, арабские или, может быть, другие, действуют по указанию американцев, но с ними непрерывный диалог. После возвращения сирийской армии (на северо-восток Сирии) мы сейчас пытаемся их убедить в том, что стабильность будет тогда, когда мы все будем соблюдать сирийскую конституцию, так как конституция выражает волю народа. И когда сирийская армия возвращает контроль, вместе с армией возвращаются государственные институты Сирии. Государственные институты действуют в рамках конституции и выражают волю народа", - отметил Асад.