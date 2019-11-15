В спецназе ФСИН рассказали о новом способе подготовки сотрудников

"Используем фаертаг. Это работа с холостым патроном, оружие работает так же. Как лазертаг, только стрельба из охолощенного оружия. Те же самые манипуляции, что и с боевым оружием. Задержки, перекосы. Так же 30 патронов в магазине. Каждый выстрел – это еще и лазерный импульс, а на каждом бойце висят датчики. Работа либо по мишеням, либо группа на группу. Датчики на разгрузке и на шлеме", - рассказал Николаев.