В спецназе ФСИН рассказали о новом способе подготовки сотрудников

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости, Михаил Скамьин. Отряда столичного спецназа ФСИН "Сатурн" в своих тренировках использует охолощенное боевое оружие и специальные датчики, которые расположены на автоматах и на бойцах, сообщил в интервью РИА Новости командир подразделения полковник Борис Николаев.
"Используем фаертаг. Это работа с холостым патроном, оружие работает так же. Как лазертаг, только стрельба из охолощенного оружия. Те же самые манипуляции, что и с боевым оружием. Задержки, перекосы. Так же 30 патронов в магазине. Каждый выстрел – это еще и лазерный импульс, а на каждом бойце висят датчики. Работа либо по мишеням, либо группа на группу. Датчики на разгрузке и на шлеме", - рассказал Николаев.
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Он пояснил, что отряд не использует пейнтбольное и страйкбольное оборудование для тренировок, как это иногда делается в различных спецподразделениях.
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