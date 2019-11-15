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РИА Новости

Во Франции снегопад оставил без света 300 тысяч домов

10:19 15.11.2019 (обновлено: 10:20 15.11.2019)
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© AFP 2019 / Jean-Philippe KsiazekСнегопад на юго-востоке Франции. 15 ноября 2019
Снегопад на юго-востоке Франции. 15 ноября 2019
© AFP 2019 / Jean-Philippe Ksiazek
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. По меньшей 300 тысяч домов остались без электроэнергии на юго-востоке Франции из-за сильного снегопада, передает телеканал BFMTV.
Ранее сообщалось, что число домовладений, которые остались без электричества в результате снегопада во Франции, достигло 200 тысяч. Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
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"В настоящий момент мы фиксируем 300 тысяч домов, оставшихся без электричества", - заявил телеканалу представитель французской компании электроснабжения Enedis.
Он также добавил, что выпало "большое количество снега" и назвал всю ситуацию "исключительной", поскольку снег выпал сконцентрировано на одной территории: снегопад особенно сильно повлиял на ситуацию с электричеством в департаментах Дром, Рона, Ардеш и Изер.
По его словам, снег налипает на проводах и ветвях деревьев, в результате чего происходят короткие замыкания.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
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