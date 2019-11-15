Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии

ДАМАСК, 15 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Действия Турции на северо-востоке Сирии могут привести к этническому конфликту. Дамаск против инициативы Анкары вернуть сирийских беженцев на подконтрольные турецкой армии территории, так как считает это лишь предлогом для переселения боевиков с их семьями, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".
"Никто не верит, что Турция хочет вернуть три миллиона сирийских беженцев в этот район. Это – гуманитарная вывеска для создания иллюзии. Если бы она даже хотела сделать это, то это абсурд, ведь такое развитие событий приведет к конфликту между собственниками земель, проживающими в местных городах и деревнях людьми, владельцами недвижимости и сельскохозяйственных угодий и новыми поселенцами, потому что законные жители этих районов не поступятся своими правами в отношении своих территорий. Это означает, что такой конфликт будет иметь этнический характер", - сказал Асад.
По словам президента, основная цель турок – привести на эти земли террористов, которые действовали на территории САР и были разбиты, вместе с их семьями для того, чтобы они сформировали новое радикализированное общество "в соответствии с тем видением, которого придерживается турецкий режим (президента Тайипа) Эрдогана. В этом заключается его реальная цель. В любом случае оба варианта очень опасны и нацелены на дестабилизацию Сирии, поэтому мы категорически это отвергаем",- отметил он.
Анкара 9 октября объявила о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
Ряд политиков и экспертов заявляли, что турецкие власти в рамках операции на северо-востоке Сирии намерены создать некую буферную зону, куда будут переселены сирийские беженцы проживающие в Турции.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии