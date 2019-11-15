Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии

"Никто не верит, что Турция хочет вернуть три миллиона сирийских беженцев в этот район. Это – гуманитарная вывеска для создания иллюзии. Если бы она даже хотела сделать это, то это абсурд, ведь такое развитие событий приведет к конфликту между собственниками земель, проживающими в местных городах и деревнях людьми, владельцами недвижимости и сельскохозяйственных угодий и новыми поселенцами, потому что законные жители этих районов не поступятся своими правами в отношении своих территорий. Это означает, что такой конфликт будет иметь этнический характер", - сказал Асад.