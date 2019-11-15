Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики курения

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор к международному дню отказа от курения напомнил о вреде табачной продукции, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Международный день отказа от курения отмечается ежегодно каждый третий четверг ноября.
"Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
Также Роспотребнадзор напомнил о воздействии курения на организм. Помимо зависимости, он вызывает ряд болезней, среди них онкологические заболевания любого органа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярные заболевания и другие. Кроме того, курение провоцирует преждевременное старение кожи на 10-20 лет и увеличивает риск развития бесплодия.
В надзорном ведомстве считают, что работникам школ следует прививать детям понимание ценности здоровья и здорового образа жизни. "Необходимо предотвратить начало курения и способствовать прекращению курения среди тех, кто уже курит. Ранняя профилактика достаточно эффективна, так как табачная зависимость еще не сформирована и отсутствуют стереотипы поведения", - добавляется в сообщении.