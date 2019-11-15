Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T10:16Z
https://ria.ru/20191115/1560965980.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/144107/11/1441071150_0:415:2850:2018_1036x0_80_0_0_2788366e326b602e2df3a34925cf2296.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики курения

10:16 15.11.2019
347
© Fotolia / jhk2303Знак "Курение запрещено"
Знак Курение запрещено
© Fotolia / jhk2303
Знак "Курение запрещено". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор к международному дню отказа от курения напомнил о вреде табачной продукции, а также рассказал о мерах профилактики, среди которых повышение цен на сигареты, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Международный день отказа от курения отмечается ежегодно каждый третий четверг ноября.
Сигарета в пепельнице
6 ноября, 21:10
Может ли курение вызвать депрессию и шизофрению? Мнение психотерапевта
"Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах", - говорится в сообщении.
Также Роспотребнадзор напомнил о воздействии курения на организм. Помимо зависимости, он вызывает ряд болезней, среди них онкологические заболевания любого органа, ишемическая болезнь сердца, инсульт, заболевания периферических сосудов, цереброваскулярные заболевания и другие. Кроме того, курение провоцирует преждевременное старение кожи на 10-20 лет и увеличивает риск развития бесплодия.
Курительная комната
5 ноября, 14:31РИА Наука
Открыт необычный способ побороть никотиновую зависимость
В надзорном ведомстве считают, что работникам школ следует прививать детям понимание ценности здоровья и здорового образа жизни. "Необходимо предотвратить начало курения и способствовать прекращению курения среди тех, кто уже курит. Ранняя профилактика достаточно эффективна, так как табачная зависимость еще не сформирована и отсутствуют стереотипы поведения", - добавляется в сообщении.
810029
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорОбщество
Рекомендуем
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
СК начал проверку после инцидента на рулежной дорожке в Шереметьево
Логотип Google
Расследование в США против Google затронет бизнес Android, сообщили СМИ
Супермаркет
Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам
Врач
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
Молочная продукция
Правительство утвердило срок начала маркировки молочной продукции
Вид на Улан-Уде
Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба
Певец Стас Пьеха
Стас Пьеха рассказал, как поборол наркозависимость
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад рассказал о возможных последствиях турецкой операции в Сирии
Официальный интернет-портал государственных услуг
Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад заявил, что террористам не удастся изменить его привычки
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Волин считает, что в сети должны действовать те же законы, что и оффлайн
Никита Михалков в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Украинские прокатчики замазали лицо Михалкова в фильме
Ноутбук
Роскомнадзор потребовал от портала "Два.ч" удалить ряд материалов
Стадион
Большинство россиян не одобряют продажу пива на стадионах, показал опрос
Всероссийский Дед Мороз
В Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали на два месяца
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния