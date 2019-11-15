Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики курения

"Профилактика табакокурения среди населения заключается в следующем: в повышении цен на сигареты, в соблюдении возрастных ограничений продажи сигарет, в популяризации информации о вреде курения среди подростков, которую они получают в основном по телевидению, со стендов объявлений, во время публичных мероприятий, из сообщений в газетах, журналах, в интернете, по радио, в кинотеатрах", - говорится в сообщении.