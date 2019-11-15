Пресс-показ фильма "Кровь" режиссера Артема Темникова

Участники:
- режиссер Артем ТЕМНИКОВ;
- генеральный директор студии "Третий Рим" Елена БРЕНЬКОВА;
- актеры Александр НОВИН и Юрий НИКОЛАЕНКО.
В широкий прокат драма "Кровь" выйдет 21 ноября. Это современная притча о двух братьях, преодолевающих сложный духовный путь навстречу друг другу. События разворачиваются в центре современной Москвы. Валера Ромеев, молодой художник, вынужденный работать уличным портретистом, изо всех сил пытается найти себя в жестоком мегаполисе. В надежде на поддержку он разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, давно оставившего отчий дом и утратившего связь с семьей. Сильный независимый Вадим отказывает младшему брату в помощи. Загнанный в угол обстоятельствами, подстегиваемый ревностью и досадой, Валерий решается на отчаянный шаг…
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- режиссер Артем ТЕМНИКОВ;
- генеральный директор студии "Третий Рим" Елена БРЕНЬКОВА;
- актеры Александр НОВИН и Юрий НИКОЛАЕНКО.
В широкий прокат драма "Кровь" выйдет 21 ноября. Это современная притча о двух братьях, преодолевающих сложный духовный путь навстречу друг другу. События разворачиваются в центре современной Москвы. Валера Ромеев, молодой художник, вынужденный работать уличным портретистом, изо всех сил пытается найти себя в жестоком мегаполисе. В надежде на поддержку он разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, давно оставившего отчий дом и утратившего связь с семьей. Сильный независимый Вадим отказывает младшему брату в помощи. Загнанный в угол обстоятельствами, подстегиваемый ревностью и досадой, Валерий решается на отчаянный шаг…
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Большой зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/