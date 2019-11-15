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РИА Новости

Пресс-показ фильма "Кровь" режиссера Артема Темникова

10:16 15.11.2019 (обновлено: 14:22 15.11.2019)
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18 ноября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-показ фильма "Кровь" режиссера Артема Темникова и творческая встреча с создателями картины.
Участники:
- режиссер Артем ТЕМНИКОВ;
- генеральный директор студии "Третий Рим" Елена БРЕНЬКОВА;
- актеры Александр НОВИН и Юрий НИКОЛАЕНКО.

В широкий прокат драма "Кровь" выйдет 21 ноября. Это современная притча о двух братьях, преодолевающих сложный духовный путь навстречу друг другу. События разворачиваются в центре современной Москвы. Валера Ромеев, молодой художник, вынужденный работать уличным портретистом, изо всех сил пытается найти себя в жестоком мегаполисе. В надежде на поддержку он разыскивает старшего брата Вадима – успешного бизнесмена, давно оставившего отчий дом и утратившего связь с семьей. Сильный независимый Вадим отказывает младшему брату в помощи. Загнанный в угол обстоятельствами, подстегиваемый ревностью и досадой, Валерий решается на отчаянный шаг…

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