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РИА Новости

СК начал проверку после инцидента на рулежной дорожке в Шереметьево

10:15 15.11.2019 (обновлено: 10:58 15.11.2019)
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© Фото : Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФСамолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
© Фото : Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Доследственная проверка организована после того, как прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в аэропорту "Шереметьево", сообщается на сайте московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, самолеты получили незначительные повреждения, никто не пострадал.
"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России в связи с авиационным событием в столичном аэропорту Шереметьево организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.
Добавляется, что сейчас в аэропорту работают следователи управления, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
"По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщили в ведомстве.
Проверку после столкновения самолетов также организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
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Следственный комитет РФМоскваШереметьево (аэропорт)РоссияПроисшествия
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