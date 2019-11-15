В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В городе В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) школьный автобус столкнулся с легковым авто, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По данным областного главка МВД, авария произошла примерно в 9:15 на 65-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в микроавтобус "Газель", после чего оба автомобиля съехали в в кювет, а "Газель" опрокинулась.

В микроавтобусе ехали трое взрослых и восемь детей. Медицинская помощь потребовалась всем восьми школьникам и одному взрослому. Четверых детей госпитализировали, взрослого и еще одного ребенка отправили на амбулаторное лечение.

По словам представителя экстренных служб, пострадавшие получили в основном ушибы и царапины, тяжелых травм у них нет.