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РИА Новости

В Гусь-Хрустальном школьный автобус попал в ДТП

10:14 15.11.2019 (обновлено: 12:36 15.11.2019)
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© Фото : Gus-infoДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном. 15 ноября 2019
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном. 15 ноября 2019
© Фото : Gus-info
ДТП с участием школьного автобуса в Гусь-Хрустальном. 15 ноября 2019
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В городе Гусь-Хрустальный (Владимирская область) школьный автобус столкнулся с легковым авто, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным областного главка МВД, авария произошла примерно в 9:15 на 65-м километре автодороги Владимир — Гусь-Хрустальный — Тума. Водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в микроавтобус "Газель", после чего оба автомобиля съехали в в кювет, а "Газель" опрокинулась.
В микроавтобусе ехали трое взрослых и восемь детей. Медицинская помощь потребовалась всем восьми школьникам и одному взрослому. Четверых детей госпитализировали, взрослого и еще одного ребенка отправили на амбулаторное лечение.
По словам представителя экстренных служб, пострадавшие получили в основном ушибы и царапины, тяжелых травм у них нет.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства ДТП.
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