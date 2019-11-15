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РИА Новости

Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

10:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовВид на Улан-Уде
Вид на Улан-Уде
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Вид на Улан-Уде. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву, узнав о нелегальном игровом клубе в здании культурно-спортивного комплекса (КСК).

"Получил информацию про игровой клуб в культурно-спортивном комплексе. Решение - освободить от занимаемой должности директора МУП "КСК ЗММК" и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации города Улан-Удэ А. Кузовлеву", - написал Шутенков на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что будет проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса.
По его данным, директором КСК будет назначен заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике Юрий Сибиряков.
В мэрии журналистам сообщили, что Кузовлева и директор КСК подали заявления об увольнении по собственному желанию.
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Улан-УдэКрасноярскОбщество
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