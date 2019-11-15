Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Глава Улан-Удэ Игорь Шутенков уволил главу комитета по управлению имуществом и землепользованию администрации города Анастасию Кузовлеву, узнав о нелегальном игровом клубе в здании культурно-спортивного комплекса (КСК).
"Получил информацию про игровой клуб в культурно-спортивном комплексе. Решение - освободить от занимаемой должности директора МУП "КСК ЗММК" и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации города Улан-Удэ А. Кузовлеву", - написал Шутенков на своей странице в соцсети Facebook.
Он отметил, что будет проведена проверка использования всех помещений спортивного комплекса.
По его данным, директором КСК будет назначен заместитель председателя комитета по социальной и молодежной политике Юрий Сибиряков.
В мэрии журналистам сообщили, что Кузовлева и директор КСК подали заявления об увольнении по собственному желанию.