Мэр Улан-Удэ уволил чиновницу из-за подпольного игрового клуба

"Получил информацию про игровой клуб в культурно-спортивном комплексе. Решение - освободить от занимаемой должности директора МУП "КСК ЗММК" и председателя Комитета по управлению имуществом и землепользованию Администрации города Улан-Удэ А. Кузовлеву", - написал Шутенков на своей странице в соцсети Facebook.