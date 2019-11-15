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РИА Новости

Расследование в США против Google затронет бизнес Android, сообщили СМИ

10:08 15.11.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Ng Han Guan
Логотип Google. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Ведущие антимонопольное расследование против Google генпрокуроры штатов США намерены помимо рекламной деятельности компании изучить и её бизнесы по поиску и операционной системе Android, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.
В сентябре генеральные прокуроры 50-ти штатов объявили о начале своего расследования в отношении компании Google, которую заподозрили в монополии на рынке рекламы и поисковых услуг в интернете. Как заявлял генпрокурор штата Техас Кен Пэкстон, каждую минуту на площадке Google осуществляется 3,8 миллиона поисковых операций и "текут миллионы рекламных денег", а Google контролирует результаты большинства этих поисков.
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"50 генпрокуроров, ведущих расследование против Google, готовятся расширить их антимонопольное расследование за пределы рекламной деятельности компании, оно более глубоко затронет бизнесы поисковой системы и Android", - сообщил телеканал со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
На недавнем собрании, где присутствовали некоторые генпрокуроры, Пэкстон выразил поддержку в отношении того, чтобы расширить расследование и изучить бизнесы компании по поиску и ОС Android. Другие штаты проведут собственные расследования по деятельности этих подразделений, сообщили источники. При этом остаётся неясным, какие именно штаты будут изучать деятельность компании в этих сферах.
Прокуроры, представляющие 48 штатов, Пуэрто-Рико и Вашингтон, направят компании соответствующие требования о предоставлении документов и возможности ознакомиться с ними, сообщили источники.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и Youtube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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