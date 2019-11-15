Правительство утвердило срок начала маркировки молочной продукции

Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 ноября 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию. Одновременно в России с 15 июля проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. Предполагалось, что срок введения обязательной маркировки этой товарной группы будет определён по результатам эксперимента. При этом планировалось, что это будет как раз 1 июня 2020 года.