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РИА Новости

Правительство утвердило срок начала маркировки молочной продукции

10:02 15.11.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Молочная продукция . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Правительство РФ установило срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 ноября 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию. Одновременно в России с 15 июля проходит эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. Предполагалось, что срок введения обязательной маркировки этой товарной группы будет определён по результатам эксперимента. При этом планировалось, что это будет как раз 1 июня 2020 года.
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"Подписанным распоряжением устанавливается срок введения обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции - 1 июня 2020 года", - говорится в сообщении на сайте правительства.
При этом Минпромторгу поручено при разработке правил маркировки отдельных видов молочной продукции предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных немаркированных видов молочных продуктов допускается до 1 декабря 2020 года.
Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на рынке и в сфере обмена данными.
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