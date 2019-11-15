В районе прорыва дамб в Красноярском крае прекратили активную фазу поисков

"Активная фаза завершена. При этом режим ЧС действует, поисковые работы проводят правоохранительные органы. Если понадобится наша помощь, мы готовы помочь. В данный момент на месте минус 25 градусов, много снега, река подо льдом. Работать полноценно уже невозможно", - сказал собеседник агентства.