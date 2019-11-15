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РИА Новости

В районе прорыва дамб в Красноярском крае прекратили активную фазу поисков

10:00 15.11.2019
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© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
© Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 15 ноя - РИА Новости. Активная фаза поисков в районе прорыва дамб на юге Красноярского края прекращена из-за морозов, сообщили РИА Новости в региональном главке МЧС.
"Активная фаза завершена. При этом режим ЧС действует, поисковые работы проводят правоохранительные органы. Если понадобится наша помощь, мы готовы помочь. В данный момент на месте минус 25 градусов, много снега, река подо льдом. Работать полноценно уже невозможно", - сказал собеседник агентства.
Девятнадцатого октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в Следственном комитете РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба троих пока не известна.
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Прорыв дамбы в Красноярском краеМЧС РФКрасноярский крайРоссияПроисшествия
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