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РИА Новости

ДНР обвинила силовиков в размещении техники в районе отвода сил в Донбассе

09:59 15.11.2019 (обновлено: 10:00 15.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПетровское, Донбасс
Петровское, Донбасс
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Петровское, Донбасс. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики укрепляют свои позиции и размещают технику в районе участка отвода сил и средств у населенного пункта Петровское, заявил журналистам представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
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"Несмотря на выполненные мероприятия по разведению сил и средств на участке №3 "Петровское", украинская сторона продолжает укреплять свои позиции вблизи указанного района. Нашей разведкой отмечается подготовка боевиками 128-й бригады (украинских силовиков - ред.) инженерно-фортификационных сооружений и усиление их одной БМП", - сказал представитель ведомства.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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