ДНР обвинила силовиков в размещении техники в районе отвода сил в Донбассе

"Несмотря на выполненные мероприятия по разведению сил и средств на участке №3 "Петровское", украинская сторона продолжает укреплять свои позиции вблизи указанного района. Нашей разведкой отмечается подготовка боевиками 128-й бригады (украинских силовиков - ред.) инженерно-фортификационных сооружений и усиление их одной БМП", - сказал представитель ведомства.