Новым детским омбудсменом в Челябинской области станет Евгения Майорова

По его словам, задач перед уполномоченным будет много, их диктует жизнь. "Моя позиция однозначна: внимание, поддержка и забота каждому ребенку нашей области", - отметил губернатор.

По данным сайта "Искорки" - челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям "Искорка Фонд" было официально зарегистрировано в 2001 году, его возглавляет Евгения Майорова. "Искорка" реализует социальные проекты, направленные не только на лечение и реабилитацию детей, но и на профилактику онкозаболеваний.