Новым детским омбудсменом в Челябинской области станет Евгения Майорова

ЧЕЛЯБИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Новым уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области станет Евгения Майорова, возглавляющая региональное движение помощи онкобольным детям "Искорка", сообщил в пятницу губернатор региона Алексей Текслер.
"Долго размышлял над кандидатурой уполномоченного по правам ребенка. Очень ответственная должность. Нет ничего важнее защиты детства. Остановил свой выбор на Евгении Майоровой. Она возглавляет совет движения помощи онкобольным детям "Искорка". Большой опыт работы в трудной и ответственной сфере, благодарные отзывы подопечных и их родителей", - написал Текслер в своем аккаунте в Instagram.
По его словам, задач перед уполномоченным будет много, их диктует жизнь. "Моя позиция однозначна: внимание, поддержка и забота каждому ребенку нашей области", - отметил губернатор.
Прежний уполномоченный по правам ребенка в регионе Ирина Буторина назначена губернатором министром социальных отношений Челябинской области.
По данным сайта "Искорки" - челябинское региональное благотворительное общественное движение помощи онкобольным детям "Искорка Фонд" было официально зарегистрировано в 2001 году, его возглавляет Евгения Майорова. "Искорка" реализует социальные проекты, направленные не только на лечение и реабилитацию детей, но и на профилактику онкозаболеваний.