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РИА Новости

Крупный пожар на складе с пластиком под Ставрополем ликвидировали

09:54 15.11.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на складе с пластиковой продукцией в пригороде Ставрополя удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее в спасательном ведомстве информировали, что склад лесоторговой базы с пластиковыми мешками загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Пожар ликвидировали на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлекались 41 человек и 12 единиц техники.
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