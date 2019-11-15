Крупный пожар на складе с пластиком под Ставрополем ликвидировали

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Крупный пожар на складе с пластиковой продукцией в пригороде Ставрополя удалось ликвидировать на площади 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС РФ.
Ранее в спасательном ведомстве информировали, что склад лесоторговой базы с пластиковыми мешками загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя. Погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
"Пожар ликвидировали на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к ликвидации возгорания привлекались 41 человек и 12 единиц техники.