Президент МАП опасается массового раскола православных церквей

АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов опасается, что запущенный Константинопольским патриархом процесс приведет к массовому расколу православных церквей. Гаврилов участвует в заседании секретариата МАП в Афинах.

"Я думаю, что у него (Варфоломея) есть папистские амбиции. Ясно, что они носят не догматический характер. Но я думаю, что опасность в том, что запущен принцип домино, начнется массовый раскол православных церквей. В каждой стране будет по две, три, четыре и так далее", - сказал депутат российским журналистам.

По его словам, это касается не только Северной Македонии и Черногории. "Есть немало претендентов. Александрийская церковь должна прекрасно понимать, что если начнут плодиться церкви в африканских странах, и у них появится искушение разбираться между собой в том числе с помощью этих институтов, это будет страшно и ошибочно. Для того чтобы нам не разрушить саму целостность мира, надо вернуться к каноническому равноправному диалогу", - полагает президент МАП.

"Я уже неоднократно говорил в интервью - ясно, что иностранные, американские коллеги активно участвовали в мероприятиях на Украине, этому были массовые свидетельства. И те, кто начинал этот раскол, имели в виду не только создание какой-то церкви на Фанаре, они имели в виду разорвать отношения между народами. Не только между церквями. Для нас задача состоит в том, чтобы не допустить такого развития и последствий", - отметил Гаврилов.

Он считает важной задачей российской делегации прояснить российскую позицию и установить взаимопонимание. "Меры доверия должны строиться на взаимопонимании. К сожалению, это очень часто во всем мире все больше утрачивается, как в холодную войну. Мы виделись с европейцами, у которых настолько карикатурное представление о России, как будто не было этих 25 лет, как будто мы опять ушли в годы холодной войны. Вот в чем опасность. Это и есть реальный путь, как перед Первой мировой войной, Второй мировой, к глобальному конфликту, когда народы будут готовы смотреть друг на друга с ненавистью в прицел", - сказал Гаврилов.