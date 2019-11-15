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РИА Новости

В ДНР сообщили о девяти случаях нарушения перемирия украинскими силовиками

09:40 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоенные Народной милиции ДНР
Военные Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военные Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В четверг в ДНР сообщили о 15 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило девять раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 83 единицы", - добавил представитель ведомства.
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
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СЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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