Волин считает, что в сети должны действовать те же законы, что и оффлайн

УСИ (Китай), 15 ноя – РИА Новости. В интернете должны действовать те же правила и законы, которые действуют и в других сферах на территории России, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин

"Мы выступаем за то, чтобы в интернете действовали те же правила и законы, которые действуют и в других сферах на национальной территории. Это предполагает, что те вещи, которые запрещены на территории вашей страны, должны быть ограничены и в сфере интернета", - сказал Волин журналистам на полях третьего Российско-китайского форума новых медиа.

Он подчеркнул, что интернет должен быть безопасным для его пользователей.

"Мы должны быть уверены в том, что наши дети не встретят там пропаганду наркотиков, что подростки не будут подвержены влиянию экстремистских или террористических организаций, ну и кроме того, мы в принципе хотели бы, чтобы его пользователи, в том числе пожилые люди, которые отличаются высокой степенью доверчивости, не сталью жертвами мошенников и преступников", - сказал Волин.

Он подчеркнул, что для этого требуется, чтобы на онлайн распространялись правила и нормы, которые существуют и в оффлайн.

"То есть таким образом, чтобы на национальной территории законы действовали везде. Они должны действовать в воде, они должны действовать на земле, они должны действовать в небе, они должны действовать в сети. Потому что если у нас есть определённые условия, которые действуют для бумажных носителей информации, для эфирных носителей информации, они же и должны действовать и для онлайновых носителей информации", - пояснил Волин.

Он добавил, что в этом вопросе Россия встречает полное понимание со стороны Китая.