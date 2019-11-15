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РИА Новости

На Чукотке женщина погибла, пытаясь выбраться из квартиры по простыням

09:31 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Следователи проводят проверку из-за гибели жительницы поселка Провидения на Чукотке, которая сорвалась с высоты, пытаясь выбраться из квартиры знакомых через окно по самодельной веревке, сообщает региональное СУСК РФ.
По предварительным данным, компания знакомых отмечала день рождения в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Одна из знакомых хозяев - 34-летняя женщина - осталась у них ночевать.
"Рано утром хозяев квартиры разбудили сотрудники полиции, которые сообщили об обнаружении тела их знакомой на улице под окном их кухни. Как выяснилось в последующем, погибшая женщина, желая покинуть квартиру знакомых, не смогла справиться с запорным устройством входных дверей, после чего, используя постельные принадлежности и шторы, связала самодельную веревку, один конец которой закрепила на радиаторе системы отопления кухни, другой выбросила в открытое окно", - говорится в сообщении.
Следователи полагают, что женщина упала из-за того, что узел самодельной веревки развязался на уровне пятого этажа. Каких-либо признаков преступления против девушки не обнаружено. Проводится проверка.
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