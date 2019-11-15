На Чукотке женщина погибла, пытаясь выбраться из квартиры по простыням

"Рано утром хозяев квартиры разбудили сотрудники полиции, которые сообщили об обнаружении тела их знакомой на улице под окном их кухни. Как выяснилось в последующем, погибшая женщина, желая покинуть квартиру знакомых, не смогла справиться с запорным устройством входных дверей, после чего, используя постельные принадлежности и шторы, связала самодельную веревку, один конец которой закрепила на радиаторе системы отопления кухни, другой выбросила в открытое окно", - говорится в сообщении.