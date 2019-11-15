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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

09:30 15.11.2019 (обновлено: 11:21 15.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ГальперинДоцент СПбГУ Олег Соколов
Доцент СПбГУ Олег Соколов
© РИА Новости / Александр Гальперин
Доцент СПбГУ Олег Соколов. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из СПбГУ, сообщил адвокат Александр Почуев.
"Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — пояснил он.
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Адвокат добавил, что Соколов просит принести ему книги исторического и духовного содержания. "Пока ему передано две книги, одна из них это "Этногенез" Гумилева", — сказал он.
Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ, задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки. При нем оказался рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, 7 ноября он после ссоры застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.
По сведениям источников РИА Новости, жертва Соколова была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.
На допросе Соколов сознался в преступлении. Одиннадцатого ноября ему предъявили обвинения в убийстве, в тот же день в СПбГУ заявили, что доцент уволен за аморальный проступок.
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Убийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовСанкт-Петербургский государственный университетПроисшествия
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