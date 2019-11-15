Обвиняемый в убийстве доцент Соколов еще не знает об увольнении из СПбГУ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноя — РИА Новости. Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, еще не знает об увольнении из СПбГУ , сообщил адвокат Александр Почуев.

"Какие-то социальные изменения Соколову мы пытаемся не сообщать. Хорошо, что в изоляторе нет телевизора, где показывают это все. Мы пытаемся сохранить его психоэмоциональное состояние", — пояснил он.

Адвокат добавил, что Соколов просит принести ему книги исторического и духовного содержания. "Пока ему передано две книги, одна из них это "Этногенез" Гумилева", — сказал он.

Олега Соколова, известного специалиста по истории наполеоновских войн и доцента СПбГУ, задержали 9 ноября, после того как его вытащили из реки Мойки. При нем оказался рюкзак, в котором лежали отрубленные женские руки и травматический пистолет. По версии следствия, 7 ноября он после ссоры застрелил Ещенко, а в ночь на 9-е решил избавиться от тела, расчленив его.

По сведениям источников РИА Новости, жертва Соколова была его возлюбленной и жила с ним в его квартире на набережной Мойки, где позже нашли ее обезглавленный труп.