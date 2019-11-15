В Оренбурге жителя будут судить за попытку украсть тигренка из зоопарка

Инцидент произошёл в июне на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк "БАРС". Местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл клетку с тиграми и пытался выкрасть детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица и стала защищать своего малыша, она несколько раз ударила лапами мужчину, ранив его когтями.