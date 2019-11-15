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РИА Новости

В Оренбурге жителя будут судить за попытку украсть тигренка из зоопарка

09:29 15.11.2019
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© AP Photo / dpa:Patrick PleulАмурский тигренок
Амурский тигренок
© AP Photo / dpa:Patrick Pleul
Амурский тигренок. Архивное фото
УФА, 15 ноя - РИА Новости. Прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке, но ему помешала тигрица, ранив его, сообщает надзорный орган региона.
Амурский тигр
28 сентября, 09:33
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Инцидент произошёл в июне на территории стадиона "Труд" в Бузулуке, где расположился гастролирующий зоолунапарк "БАРС". Местный житель в состоянии алкогольного опьянения открыл клетку с тиграми и пытался выкрасть детеныша амурского тигра по кличке Гектор. В это время проснулась тигрица и стала защищать своего малыша, она несколько раз ударила лапами мужчину, ранив его когтями.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "покушение на тайное хищение имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище, в крупном размере".
"Бузулукская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его в районный суд для рассмотрения по существу", - сообщает оренбургская прокуратура.
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амурские тигрыОренбургБузулукПроисшествия
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