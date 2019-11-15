Раскол в православии отразился на отношениях народов, заявил президент МАП

АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Раскол в православии негативно отразился на отношениях народов России и Греции, но есть готовность к их укреплению, считает президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. Он участвует в заседании секретариата МАП в Афинах.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "новая церковь" Украины - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Также украинских раскольников признали Элладская церковь и Александрийский патриархат.

"Раскол тяжело, конечно, отразился и на наших отношениях, вызвал большую тревогу, озабоченность. Мы скорбим. Многие греки переживают, потому что для них это тоже крайне неприятно. Но Греция всячески отмечает, что не они, не светские власти, не политики, не депутаты инициировали и поддерживают раскол, что это церковная политика", - сказал Гаврилов российским журналистам.

"Мы их призвали к влиянию, в том числе, на церковных иерархов. Они готовы как-то в рамках своих компетенций, своих возможностей и полномочий развивать наши отношения, в том числе укрепление отношений православия между народами, между политическими институтами, между гражданским обществом, между благотворительными фондами", - отметил депутат.

По его словам, планируется расширение такого сотрудничества, особенно в связи с 200-летием греческой освободительной революции. "Я думаю, это удобный повод для того, чтобы гражданские институты показали пример по укреплению отношений на основе православных ценностей. Это неизбежно приведет к фиаско всех планов использовать церковный раскол для того, чтобы разорвать отношения русского и греческого мира, о чем говорил патриарх (Кирилл)", - полагает Гаврилов.

Он заявил, что греки проявляют искреннюю озабоченность состоянием дел и готовы для укрепления отношений с Россией идти на не очень популярные решения с точки зрения истеблишмента или европейских политических институтов. "У Греции особые отношения с Россией. Это демонстрируют предложения нового правительства Греции и в области экономического сотрудничества, и разрешение на заходы наших четырех военных кораблей, что не соответствует философии НАТО, и предложение проводить больше совместных мероприятий, посвященных православным событиям, праздникам, Федору Ушакову, святому Луке, как в Греции, так и в России", - сказал президент МАП.

По его словам, для Греции Украина крайне далека, малопонятна и неинтересна, многие даже не знают о происходящем там. В связи с этим российские депутаты привезли информационные материалы о преследовании церкви на Украине, сообщил Гаврилов. "Только накануне издана книга на английском языке по преследованиям и гонениям на церковь на Украине. Мы привезли пакет документов на английском языке, информационных материалов о гонениях на церковь, захватах храмов. После президентских выборов на Украине, безусловно, ослабло напряжение, начались процессы в судах по отстаиванию интересов церкви. Но все равно продолжаются нападения на храмы, пусть и без участия полицейских. Разгул экстремизма все равно идет", - сказал депутат.