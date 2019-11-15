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РИА Новости

Выплаты клиентам банка "Кредитинвест" начнут не позднее 29 ноября

09:15 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000 рублей
Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты номиналом 1000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выплаты вкладчикам дагестанского банка "Кредитинвест" (город Кизилюрт), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 29 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Выплаты начнутся агентством не позднее 29 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО КБ "Кредитинвест", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", — говорится в сообщении.
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Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кредитинвеста". Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.
По величине активов, согласно данным рейтинга Банка России, банк на 1 ноября занимал 386-е место в банковской системе РФ.
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