Выплаты клиентам банка "Кредитинвест" начнут не позднее 29 ноября

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Выплаты вкладчикам дагестанского банка "Кредитинвест" (город Кизилюрт), у которого Выплаты вкладчикам дагестанского банка "Кредитинвест" (город Кизилюрт), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 29 ноября, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 29 ноября 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО КБ "Кредитинвест", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", — говорится в сообщении.

Банк России с 15 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Кредитинвеста". Как сообщил регулятор, банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и недостоверную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю, проводила сомнительные трансграничные операции.