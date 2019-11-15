В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ее дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более 200 человек, но поиски не дали результата.

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В ходе следствия сотрудники СК установили, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал тело девочки.

Как выяснили следователи, мужчина убил падчерицу 12 ноября, вывез ее тело из дома и закопал. Затем, чтобы создать себе алиби, он "забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство". Но сделать это ему не удалось. Вернувшись домой, он заявил в полицию об исчезновении падчерицы.