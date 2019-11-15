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РИА Новости

В Крыму нашли тело пропавшей пятилетней девочки

09:13 15.11.2019 (обновлено: 16:23 15.11.2019)
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© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
На месте сокрытия тела девочки в Раздольненском районе Республики Крым
© Фото : СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Отчима пропавшей в Крыму пятилетней девочки задержали по подозрению в ее убийстве, сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.
Тринадцатого ноября житель села Кропоткино заявил в полицию об исчезновении падчерицы. По его словам, это произошло накануне: он вместе с младшим сыном уехал по делам, а девочку запер дома. Когда он вернулся, дверь была открыта, а ее дома не оказалось. Следов взлома при этом не было. Ребенка искали более 200 человек, но поиски не дали результата.
В ходе следствия сотрудники СК установили, что отчим причастен к убийству ребенка. На допросе он признался в преступлении, а затем показал, где спрятал тело девочки.
Как выяснили следователи, мужчина убил падчерицу 12 ноября, вывез ее тело из дома и закопал. Затем, чтобы создать себе алиби, он "забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном в соседнее государство". Но сделать это ему не удалось. Вернувшись домой, он заявил в полицию об исчезновении падчерицы.
Против мужчины возбудили уголовное дело об убийстве и сокрытии тела. В ближайшее время следствие намерено предъявить подозреваемому обвинения и просить суд о заключении его под стражу.
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