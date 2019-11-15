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РИА Новости

На Камчатке из-за мощного циклона привели в готовность силы ТОФ

09:11 15.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Владивостока
Гвардейский ракетный крейсер Варяг в порту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в порту Владивостока. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Дежурные силы Тихоокеанского флота привели в готовность из-за мощного циклона на Камчатке, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
На юг Камчатского полуострова обрушился мощный циклон, который принес снег с дождем и штормовой ветер, в прибрежных районах - до 25-30 метров в секунду. Основной удар непогоды пришёлся на прибрежную часть Петропавловска-Камчатского, а также на районы, где расположены пункты базирования флота.
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"На Камчатке дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения ТОФ приведены в повышенную готовность, находятся в готовности к оперативному реагированию на поставленные задачи и обеспечению безопасной стоянки кораблей и судов группировки Войск и сил на Северо-востоке России, в том числе подводных лодок Подводных сил ТОФ", - сообщил Воскресенский.
Экипажи судов поисково-спасательного обеспечения и вспомогательного флота ТОФ готовы помочь в случае нештатных ситуаций на кораблях и гражданских судах.
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Николай Воскресенский (флот)Тихоокеанский флот ВМФ РоссииКамчаткаВладивостокПетропавловск-КамчатскийБезопасность
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