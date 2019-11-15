На Камчатке из-за мощного циклона привели в готовность силы ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Дежурные силы Дежурные силы Тихоокеанского флота привели в готовность из-за мощного циклона на Камчатке , сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

На юг Камчатского полуострова обрушился мощный циклон, который принес снег с дождем и штормовой ветер, в прибрежных районах - до 25-30 метров в секунду. Основной удар непогоды пришёлся на прибрежную часть Петропавловска-Камчатского, а также на районы, где расположены пункты базирования флота.

"На Камчатке дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения ТОФ приведены в повышенную готовность, находятся в готовности к оперативному реагированию на поставленные задачи и обеспечению безопасной стоянки кораблей и судов группировки Войск и сил на Северо-востоке России, в том числе подводных лодок Подводных сил ТОФ", - сообщил Воскресенский.