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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T09:09Z
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РИА Новости

В Малой группе по Сирии выступили за сохранение целостности страны

09:09 15.11.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Страны так называемой малой группы по Сирии выступают за сохранение ее территориальной целостности, говорится в распространенном в пятницу госдепартаментом заявлении по итогам встречи группы в Вашингтоне.
"Мы остаемся привержены сохранению суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и выступаем против насильственных демографических изменений", - сказано в документе.
В малую группу входят США, Египет, Франция Германия, Иордания, Саудовская Аравия и Великобритания.
Участники встречи призвали всех игроков на северо-востоке Сирийской Республики немедленно приступить к соблюдению режима прекращения огня и остановить все наступательные операции.
"Мы также призываем к немедленному и действительному прекращению насилия в Идлибе, включая немедленное прекращения ударов по гражданским лицам. Кроме того, мы отмечаем необходимость эффективного противодействия террористической угрозе из Идлиб и северо-западной Сирии", - говорится в заявлении.
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Участники малой группы также призвали международное сообщество предоставлять гуманитарную помощь всей Сирии при содействии ООН.
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