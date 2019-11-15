В Малой группе по Сирии выступили за сохранение целостности страны

"Мы остаемся привержены сохранению суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии и выступаем против насильственных демографических изменений", - сказано в документе.

Участники встречи призвали всех игроков на северо-востоке Сирийской Республики немедленно приступить к соблюдению режима прекращения огня и остановить все наступательные операции.

"Мы также призываем к немедленному и действительному прекращению насилия в Идлибе, включая немедленное прекращения ударов по гражданским лицам. Кроме того, мы отмечаем необходимость эффективного противодействия террористической угрозе из Идлиб и северо-западной Сирии", - говорится в заявлении.