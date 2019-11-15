Госдума обсудит с бизнесом законы о защите инвестиций, заявил Володин

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутаты Депутаты Госдумы вместе с экспертами, представителями бизнеса и профильных министерств обсудят 18 ноября пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин

Обсуждение пройдет на площадке Корпоративного университета Сбербанка. В обсуждении примут участие лидеры парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, представители бизнеса, экспертного сообщества, регионов и профильных ведомств.

"Восемнадцатого ноября до рассмотрения пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций в первом чтении мы обсудим его на слушаниях со всеми заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что цель законопроектов – привлечь инвестиции в экономику РФ. И по оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить порядка 30 триллионов рублей.

"Нам важно услышать мнение представителей бизнеса – насколько законопроект стимулирует и защищает инвестиции. Нам важно услышать представителей регионов – какие возможности они видят для развития своих территорий. Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению", - сообщил председатель Госдумы.