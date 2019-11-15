Госдума обсудит с бизнесом законы о защите инвестиций, заявил Володин

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы вместе с экспертами, представителями бизнеса и профильных министерств обсудят 18 ноября пакет законопроектов о развитии инвестиционной деятельности, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обсуждение пройдет на площадке Корпоративного университета Сбербанка. В обсуждении примут участие лидеры парламентских фракций, председатели профильных комитетов Госдумы, представители бизнеса, экспертного сообщества, регионов и профильных ведомств.
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"Восемнадцатого ноября до рассмотрения пакета законопроектов о защите и поощрении инвестиций в первом чтении мы обсудим его на слушаниях со всеми заинтересованными сторонами, которых он будет непосредственно касаться", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что цель законопроектов – привлечь инвестиции в экономику РФ. И по оценкам правительства, сумма вложенных средств может составить порядка 30 триллионов рублей.
"Нам важно услышать мнение представителей бизнеса – насколько законопроект стимулирует и защищает инвестиции. Нам важно услышать представителей регионов – какие возможности они видят для развития своих территорий. Исходя из результатов обсуждения законопроекты, возможно, будут доработаны ко второму чтению", - сообщил председатель Госдумы.
Правительство в начале ноября внесло в Госдуму законопроект для введения в РФ механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Инструмент предполагает два режима защиты и поощрения инвестиций. Первый, общий проектный, предусматривает трехлетний мораторий на изменение ставок по налогу на прибыль, имущество и землю, а также регуляторных условий ведения бизнеса для инвестпроектов от 5 миллиардов рублей. Для более крупных проектов, с объемом инвестиций от 10 миллиардов рублей, законопроект предполагает более широкие возможности - это индивидуальный проектный режим. Одновременно кабмин внес в Госдуму также соответствующие поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы.
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