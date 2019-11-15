Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с грузовым автомобилем, средние ряды в сторону Щелковского шоссе перекрыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"МКАД, 101-й километр, внутренняя сторона. ДТП с участием грузового автомобиля, который в результате столкновения опрокинулся на бок. Перекрыты средние ряды в сторону Щелковского шоссе. Движение затруднено", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что на месте работают ДПС и АМПП.