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РИА Новости

Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

09:03 15.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Движение на МКАД в Москве затруднено из-за ДТП с грузовым автомобилем, средние ряды в сторону Щелковского шоссе перекрыты, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения.
"МКАД, 101-й километр, внутренняя сторона. ДТП с участием грузового автомобиля, который в результате столкновения опрокинулся на бок. Перекрыты средние ряды в сторону Щелковского шоссе. Движение затруднено", - сообщили в пресс-службе.
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