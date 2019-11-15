Движение на МКАД затруднено из-за ДТП с грузовиком

"МКАД, 101-й километр, внутренняя сторона. ДТП с участием грузового автомобиля, который в результате столкновения опрокинулся на бок. Перекрыты средние ряды в сторону Щелковского шоссе. Движение затруднено", - сообщили в пресс-службе.