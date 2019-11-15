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РИА Новости

"Шереметьево" после ЧП с самолетами на рулежной дорожке работает штатно

09:01 15.11.2019 (обновлено: 10:05 15.11.2019)
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© Фото : Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФСамолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево"
Самолет Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту Шереметьево
© Фото : Московское межрегиональное управление на транспорте СК РФ
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "Шереметьево" работает штатно на фоне инцидента с самолётами на рулежной дорожке, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Прилетевший из Минска Airbus A-320 задел другой самолет на рулежной полосе в московском аэропорту "Шереметьево", никто не пострадал, сообщил РИА Новости ранее в пятницу представитель экстренных служб региона.
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"Обстоятельства уточняются. На деятельность аэропорта событие не повлияло. Аэропорт работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
По словам представителя экстренных служб региона, по предварительным данным, прилетевший из Минска самолет принадлежит компании "Аэрофлот". В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Самолеты получили незначительные повреждения.
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