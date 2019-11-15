Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T08:55Z
https://ria.ru/20191115/1560962910.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/154029/65/1540296594_0:347:4076:2640_1036x0_80_0_0_30bc109a95b86d9fdea0e68e37554664.jpg
РИА Новости

Россия не пойдет по китайскому пути контроля интернета, заявил Волин

08:55 15.11.2019
352
CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
Ноутбук. Архивное фото
УСИ (Китай), 15 ноя – РИА Новости. Россия не собирается идти по китайскому пути регулирования интернета, у нее нет ни экономических, ни технологических оснований для этого, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
"Во-первых, мы не собираемся идти по их пути, во-вторых, у нас для этого нет никаких ни экономических, ни технологических оснований. И я хочу еще раз повторить - у нас количество пользователей Рунета вдвое превышает численность населения Российской Федерации. Поэтому попытка создать Firewall внутри России приведет к тому, что мы половину аудитории возьмем и потеряем", - сказал Волин журналистам на полях проходящего в китайском городе Уси российско-китайского форума новых медиа.
Он добавил, что позиции Китая и России близки по отношению к общему подходу регулирования интернета, принципиальность этого подхода заключается в том, что сеть должна быть стабильной, безопасной, в ней должен быть приоритет национального регулирования, а отличие подходов в том, что у двух стран разный уровень контроля.
"И то, в чем мы разнимся – это уровни контроля за сетью и в ее открытости и ориентации на внутренний или внешний рынок, потому что мы прекрасно с нашими китайскими партнерами отдаем себе отчет в том, что китайская сеть более закрытая потому, что в Китае более 800 миллионов пользователей", - сказал Волин, добавив, что российская сеть более открыта, потому что у России более половины пользователей сети живет за пределами Российской Федерации.
Школьники за компьютерами. Архивное фото
14 ноября, 18:35
Российских школьников научат защищать личную информацию в интернете
"У нас количество русскоговорящих, живущих за пределами России, ровно такое же, что в Российской Федерации, и поэтому чрезмерная изоляция сети в России даже с экономической точки зрения является далеко не самым лучшим решением, но мы всегда с нашими китайскими партнерами говорили, что ни мы, ни они не стремимся к унификации. Мы, конечно же, будем сохранять различия в своих подходах, и это касается не только интернета", - подчеркнул замминистра.
13110012
Обсудить 1
Алексей ВолинКитайРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин назвал сроки открытия российского отделения Банка БРИКС в Москве
Индия. Нью-Дели
СМИ: делегация США посетит Индию, чтобы "подвести итог" торговым спорам
LIVE: Владимир Путин на саммите БРИКС
Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Волин считает, что в сети должны действовать те же законы, что и оффлайн
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Волин рассказал о медиасотрудничестве России и Китая
Супермаркет
Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам
Вывеска Нотариус
Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего
LIVE: Встреча Владимира Путина с председателем КНР в рамках БРИКС
Встреча Владимира Путина с Си Цзиньпином "на полях" БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Страны БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита в Бразилии
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Российские и китайские СМИ приняли декларацию по взаимодействию в интернете
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
СМИ: Индия, Китай и Россия работают над созданием альтернативы SWIFT
Нефтеперерабатывающий завод в Калифорнии
Остатки сладки: США бросились закупать в России мазут
Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов
Встреча глав государств Центральной Азии состоится в Ташкенте 29 ноября
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС во дворце Итамарати
Саммит БРИКС в Бразилии унизил НАТО и G7
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:09Гендиректора ЧОПа в Благовещенске арестовали на два месяца
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
03:30Коллекторы дали советы, как правильно брать кредиты
Лента новостейМолния