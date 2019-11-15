Россия не пойдет по китайскому пути контроля интернета, заявил Волин

УСИ (Китай), 15 ноя – РИА Новости. Россия не собирается идти по китайскому пути регулирования интернета, у нее нет ни экономических, ни технологических оснований для этого, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Россия не собирается идти по китайскому пути регулирования интернета, у нее нет ни экономических, ни технологических оснований для этого, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин

"Во-первых, мы не собираемся идти по их пути, во-вторых, у нас для этого нет никаких ни экономических, ни технологических оснований. И я хочу еще раз повторить - у нас количество пользователей Рунета вдвое превышает численность населения Российской Федерации. Поэтому попытка создать Firewall внутри России приведет к тому, что мы половину аудитории возьмем и потеряем", - сказал Волин журналистам на полях проходящего в китайском городе Уси российско-китайского форума новых медиа.

Он добавил, что позиции Китая и России близки по отношению к общему подходу регулирования интернета, принципиальность этого подхода заключается в том, что сеть должна быть стабильной, безопасной, в ней должен быть приоритет национального регулирования, а отличие подходов в том, что у двух стран разный уровень контроля.

"И то, в чем мы разнимся – это уровни контроля за сетью и в ее открытости и ориентации на внутренний или внешний рынок, потому что мы прекрасно с нашими китайскими партнерами отдаем себе отчет в том, что китайская сеть более закрытая потому, что в Китае более 800 миллионов пользователей", - сказал Волин, добавив, что российская сеть более открыта, потому что у России более половины пользователей сети живет за пределами Российской Федерации.