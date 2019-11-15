JTI не ожидает роста цен на электронные сигареты после введения акциза

ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Japan Tobacco International (JTI) не ожидает роста цен в РФ на электронные средства доставки никотина и системы нагревания табака, производимые крупными компаниями, после введения с 2020 года акциза на данные устройства, однако также не исключает риска роста нелегальной продукции из-за недобросовестных игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе JTI в кулуарах E-cigarette summit.

"Мы не думаем, что данная мера значительно повлияет на стоимость устройств, которые производят крупные добросовестные компании, представленные на российском рынке, так как средняя стоимость таких устройств составляет примерно 3 тысячи рублей", - прокомментировали в пресс-службе.

Вместе с этим компания напомнила и о возможных рисках увеличения оборота нелегальных устройств на российском рынке.

"Однако данный шаг может привести к тому, что недобросовестные компании, реализующие дешевые устройства на рынке, в том числе открытые системы, могут попытаться обойти установленные процедуры, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки, что, конечно же, может повлечь за собой рост объемов нелегальной продукции, представленной на российском рынке и создать дополнительные риски для здоровья потребителей такой продукции", - сказали в компании.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2020 года акцизов на электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр. Ранее правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года.