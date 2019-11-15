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РИА Новости

JTI не ожидает роста цен на электронные сигареты после введения акциза

08:52 15.11.2019
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© AP Photo / Nam Y. Huh, FileЭлектронная сигарета
Электронная сигарета
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Электронная сигарета. Архивное фото
ЛОНДОН, 15 ноя - РИА Новости. Japan Tobacco International (JTI) не ожидает роста цен в РФ на электронные средства доставки никотина и системы нагревания табака, производимые крупными компаниями, после введения с 2020 года акциза на данные устройства, однако также не исключает риска роста нелегальной продукции из-за недобросовестных игроков, сообщили РИА Новости в пресс-службе JTI в кулуарах E-cigarette summit.
"Мы не думаем, что данная мера значительно повлияет на стоимость устройств, которые производят крупные добросовестные компании, представленные на российском рынке, так как средняя стоимость таких устройств составляет примерно 3 тысячи рублей", - прокомментировали в пресс-службе.
Вместе с этим компания напомнила и о возможных рисках увеличения оборота нелегальных устройств на российском рынке.
"Однако данный шаг может привести к тому, что недобросовестные компании, реализующие дешевые устройства на рынке, в том числе открытые системы, могут попытаться обойти установленные процедуры, чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки, что, конечно же, может повлечь за собой рост объемов нелегальной продукции, представленной на российском рынке и создать дополнительные риски для здоровья потребителей такой продукции", - сказали в компании.
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении с 1 января 2020 года акцизов на электронные устройства, которые используются для преобразования жидкости для электронных систем доставки никотина (ЭСДН) в аэрозоль (пар), вдыхаемый потребителем. Ставка акциза на ЭСДН и устройства для нагревания табака в 2020 году составит 50 рублей за штуку. В свою очередь ставка акциза на жидкости для электронных систем в 2020 году составит 13 рублей за миллилитр. Ранее правительство России одобрило законопроект о распространении антитабачного закона на электронные сигареты, закон об ограничении использования кальянов и вейпов может быть принят парламентом в этом году и заработать с 1 января 2020 года.
Japan Tobacco International - международный производитель табачной продукции, входит в группу Japan Tobacco. Среди брендов в портфеле компании - сигареты Winston, Camel, Sobranie и LD, российские марки "Русский стиль", "Петр I" и "Тройка". В феврале 2019 года компания представила в РФ электронные испарители Logic.
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