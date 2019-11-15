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РИА Новости

Межпарламентская ассамблея православия может провести заседание в Сирии

08:51 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) может пройти в следующем году в Сирии, сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, который участвует в заседании секретариата МАП в Афинах.
По его словам, ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке обсуждалась на секретариате.
"Многими депутатами, в том числе и с Ближнего Востока, арабских стран, Палестины, Иордании высказывалась мысль о важности участия России в мирном урегулировании в Сирии, поскольку это фактор спасения цивилизации, основанной в том числе и на христианских ценностях, спасения христиан, которых больше миллиона покинуло Сирию. Отмечалась важность продолжения поддержки усилий России по возвращению беженцев, сирийцев, христиан в Сирию при создании необходимых условий их безопасности и инфраструктуры, воссоздания гражданского общества", - сказал Гаврилов.
"Мы предложили, и нас поддержали все участники секретариата, провести одно из мероприятий на территории Сирии, чтобы встретиться с представителями церквей, общественности, власти, оценить состояние христианских общин, объем разрушений и то, что уже сейчас сделано, особенно по восстановлению монастыря Святой Феклы в Маалюле с помощью российской стороны", - заявил Гаврилов.
По его словам, мероприятие пройдет в 2020 году. "Думаю, уже в начале следующего года", - ответил президент МАП на вопрос, когда оно состоится.
Сергей Гаврилов
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеГосдума РФСергей ГавриловСирияВ мире
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