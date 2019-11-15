Межпарламентская ассамблея православия может провести заседание в Сирии

АФИНЫ, 15 ноя - РИА Новости. Мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) может пройти в следующем году в Сирии, сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Мероприятие Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) может пройти в следующем году в Сирии, сообщил российским журналистам президент МАП, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов , который участвует в заседании секретариата МАП в Афинах.

По его словам, ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке обсуждалась на секретариате.

"Многими депутатами, в том числе и с Ближнего Востока, арабских стран, Палестины, Иордании высказывалась мысль о важности участия России в мирном урегулировании в Сирии, поскольку это фактор спасения цивилизации, основанной в том числе и на христианских ценностях, спасения христиан, которых больше миллиона покинуло Сирию. Отмечалась важность продолжения поддержки усилий России по возвращению беженцев, сирийцев, христиан в Сирию при создании необходимых условий их безопасности и инфраструктуры, воссоздания гражданского общества", - сказал Гаврилов.

"Мы предложили, и нас поддержали все участники секретариата, провести одно из мероприятий на территории Сирии, чтобы встретиться с представителями церквей, общественности, власти, оценить состояние христианских общин, объем разрушений и то, что уже сейчас сделано, особенно по восстановлению монастыря Святой Феклы в Маалюле с помощью российской стороны", - заявил Гаврилов.