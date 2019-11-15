В Японии утвердили закон о компенсациях за сегрегацию семьям прокаженных

В законе отмечается, что правительство и парламент Японии раскаиваются и приносят "глубокие извинения" семьям, члены которых были инфицированы проказой - ныне излечимым заболеванием, известным также под названиями лепра и болезнь Хансена.
С 1907 по 1996 год в Японии действовал закон об изоляции прокаженных от общества. На тему их дискриминации в стране были сняты фильмы, шло много споров, что добавляло противоречивости имиджу Японии за рубежом. В 2001 году суд в Японии признал антиконституционной политику сегрегации прокаженных, а тогдашний премьер Дзюнъитиро Коидзуми выразил им извинения.
В прошлом Япония компенсировала ущерб, нанесенный самим прокаженным, но эти компенсации не касались членов их семей. Теперь супруги и дети, а также братья и сестры пациентов, страдавших проказой, также могут получить компенсации благодаря утвержденному законопроекту, который, как отмечает Киодо, представили в парламенте правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией и оппозиционные партии Японии.
По данным агентства, в стране насчитывается 24 тысячи лиц, нуждающихся в этих компенсациях. В совокупности их выплата обойдется властям в 40 миллиардов иен (около 368,4 миллиона долларов).
В конце июня этого года окружной суд префектуры Кумамото удовлетворил иск 541 истца о получении компенсаций на 370 миллионов иен (3,4 миллиона долларов). Правительство Японии решило не оспаривать это решение. Однако всех пострадавших это решение удовлетворить не могло, тем более что точное число их неизвестно, поскольку не все подавали в суд на правительство. Родственники больных проказой сталкивались с проблемами при поступлении в учебные заведения, устройстве на работу и вступлении в брак.
26 октября 2017, 11:19РИА НаукаГенетики выяснили, как возникла средневековая эпидемия проказы