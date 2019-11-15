В Японии утвердили закон о компенсациях за сегрегацию семьям прокаженных

ТОКИО, 15 ноя - РИА Новости. Парламент Парламент Японии принял в пятницу закон, дающий возможность получить компенсации членам семей прокаженных, которые ранее подвергались сегрегации в японском обществе. Как передало агентство Киодо , компенсации могут достигать 1,8 миллиона иен (около 16,6 тысячи долларов).

В законе отмечается, что правительство и парламент Японии раскаиваются и приносят "глубокие извинения" семьям, члены которых были инфицированы проказой - ныне излечимым заболеванием, известным также под названиями лепра и болезнь Хансена.

С 1907 по 1996 год в Японии действовал закон об изоляции прокаженных от общества. На тему их дискриминации в стране были сняты фильмы, шло много споров, что добавляло противоречивости имиджу Японии за рубежом. В 2001 году суд в Японии признал антиконституционной политику сегрегации прокаженных, а тогдашний премьер Дзюнъитиро Коидзуми выразил им извинения.

В прошлом Япония компенсировала ущерб, нанесенный самим прокаженным, но эти компенсации не касались членов их семей. Теперь супруги и дети, а также братья и сестры пациентов, страдавших проказой, также могут получить компенсации благодаря утвержденному законопроекту, который, как отмечает Киодо, представили в парламенте правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией и оппозиционные партии Японии.

По данным агентства, в стране насчитывается 24 тысячи лиц, нуждающихся в этих компенсациях. В совокупности их выплата обойдется властям в 40 миллиардов иен (около 368,4 миллиона долларов).