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РИА Новости

Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам

08:42 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСупермаркет
Супермаркет
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Супермаркет. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считает, что отечественные продукты питания ничем не уступают продукции, импорт которой запрещен в рамках продовольственного эмбарго - такой позиции придерживаются три четверти граждан, говорится в сообщении Роскачества по итогам совместного исследования организации и агентства OMI (Online Market Intelligence).
"Роскачество запускает новый проект. Ежемесячно организация будет проводить социологические исследования на тему потребительского поведения, чтобы лучше понять запросы жителей страны", - говорится в релизе. Первое такое исследование посвящено продуктам, качеством которых не удовлетворены россияне, а также сравнению отечественной продукции с импортной.
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"Согласно исследованию, 76% россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в РФ запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций (при этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных)", - указывает Роскачество.
В свою очередь 12% опрошенных отметили, что российские продукты безопасны, но их качество оставляет желать лучшего, а еще 12% считают, что западные продукты лучше, чем отечественные. Больше всего граждан волнует молочная продукция: 30% респондентов отметили наличие проблем с ее качеством.
"На втором месте по уровню страхов потребителей по итогам проведенной исследовательской панели расположились мясо и птица (23%), на третьем месте – рыба (19%). Также 15% отметили проблемы с качеством овощей и фруктов, 7% - с хлебобулочными изделиями, а вот недовольны качеством круп только 1% опрошенных", - добавляется в сообщении.
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