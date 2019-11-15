Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство россиян считает, что отечественные продукты питания ничем не уступают продукции, импорт которой запрещен в рамках продовольственного эмбарго - такой позиции придерживаются три четверти граждан, говорится в Большинство россиян считает, что отечественные продукты питания ничем не уступают продукции, импорт которой запрещен в рамках продовольственного эмбарго - такой позиции придерживаются три четверти граждан, говорится в сообщении Роскачества по итогам совместного исследования организации и агентства OMI (Online Market Intelligence).

Роскачество запускает новый проект. Ежемесячно организация будет проводить социологические исследования на тему потребительского поведения, чтобы лучше понять запросы жителей страны", - говорится в релизе. Первое такое исследование посвящено продуктам, качеством которых не удовлетворены россияне, а также сравнению отечественной продукции с импортной.

"Согласно исследованию, 76% россиян считают, что отечественные продукты питания ничем не уступают зарубежным, ввоз которых в РФ запрещен в связи с введением продовольственных контрсанкций (при этом 26% респондентов отметили, что товары отечественного производства лучше иностранных)", - указывает Роскачество.

В свою очередь 12% опрошенных отметили, что российские продукты безопасны, но их качество оставляет желать лучшего, а еще 12% считают, что западные продукты лучше, чем отечественные. Больше всего граждан волнует молочная продукция: 30% респондентов отметили наличие проблем с ее качеством.