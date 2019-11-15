Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Федеральной нотариальной палате рассказали, с какими фальшивыми документами сталкиваются чаще всего.
Как сообщает RT, большая часть подделок — это фальшивые доверенности. В больших городах на их долю приходится от 55 до 65 процентов от общего числа фальшивок.
Нередко — в 15-20 процентах случаев — клиенты контор представляют поддельные нотариально удостоверенные переводы (с засвидетельствованной нотариусом подписью переводчика) — например, образовательных сертификатов или паспортов с искаженными данными.
Еще в 10-15 процентах случаев речь идет о подделке завещаний и договоров купли-продажи.
В ФНП отметили, что нотариусам стало легче проверять подлинность документов после внедрения Единой информационной системы.