МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате - в нем появятся суперсервисы, возможность оплаты при помощи новых платежных систем, говорится в сообщении портала госуслуг

"В следующем году большие перемены ожидают само мобильное приложение "Госуслуги": оно будет перевыпущено в новом формате. Архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит государственным органам подключать к нему свои сервисы. В частности, в приложение будут интегрированы суперсервисы", - говорится в релизе.

Перепись. Все точно User friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах

Изменения коснутся также интерфейса и функциональности - существующие услуги будут доработаны, появятся новые сервисы. Так, гражданине всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. Услуга "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, а "Поисковый ассистент" - поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд.

Помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или средствами с мобильного телефона госуслуги можно будет оплатить при помощи Google Pay и Samsung Pay. Помимо этого скачать приложение "Госуслуги" можно будет не только в App Store и Google Play, но и в App Gallery Huawei.