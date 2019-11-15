МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате - в нем появятся суперсервисы, возможность оплаты при помощи новых платежных систем, говорится в сообщении портала госуслуг.
"В следующем году большие перемены ожидают само мобильное приложение "Госуслуги": оно будет перевыпущено в новом формате. Архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит государственным органам подключать к нему свои сервисы. В частности, в приложение будут интегрированы суперсервисы", - говорится в релизе.
User friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах
7 ноября, 17:10
Изменения коснутся также интерфейса и функциональности - существующие услуги будут доработаны, появятся новые сервисы. Так, гражданине всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. Услуга "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, а "Поисковый ассистент" - поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд.
Помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или средствами с мобильного телефона госуслуги можно будет оплатить при помощи Google Pay и Samsung Pay. Помимо этого скачать приложение "Госуслуги" можно будет не только в App Store и Google Play, но и в App Gallery Huawei.
"Наша цель - чтобы каждый житель России мог получать государственные услуги без необходимости использовать бумажные документы и посещать госорганы: быстро и онлайн. Для этого мы непрерывно работаем над развитием портала и мобильного приложения "Госуслуги", оптимизируя внутренние процессы и используя лучшие решения от бизнеса", - приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.
16 октября, 14:43Сервис быстрого оформления документов на детей запустят в 2020 году