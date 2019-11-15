Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T08:38Z
https://ria.ru/20191115/1560962588.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149931/92/1499319251_0:6:1300:737_1036x0_80_0_0_de1e357eb6fd34e2f6bde25272a755eb.jpg
РИА Новости

Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате

08:38 15.11.2019
679
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг
© РИА Новости
Официальный интернет-портал государственных услуг. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мобильное приложение "Госуслуги" в 2020 году выйдет в новом формате - в нем появятся суперсервисы, возможность оплаты при помощи новых платежных систем, говорится в сообщении портала госуслуг.
"В следующем году большие перемены ожидают само мобильное приложение "Госуслуги": оно будет перевыпущено в новом формате. Архитектуру приложения построят из независимых модулей, что позволит государственным органам подключать к нему свои сервисы. В частности, в приложение будут интегрированы суперсервисы", - говорится в релизе.
Перепись. Все точно
User friendly, автозаполнение, автосохранение — перепись на Госуслугах
7 ноября, 17:10
Изменения коснутся также интерфейса и функциональности - существующие услуги будут доработаны, появятся новые сервисы. Так, гражданине всегда смогут иметь под рукой свои персональные данные и документы, а также управлять согласиями на предоставление их третьим лицам. Услуга "Сканер" позволит считывать QR-коды, данные банковских карт и документы, а "Поисковый ассистент" - поможет находить информацию в мобильном приложении с помощью голосовых и текстовых команд.
Помимо оплаты банковской картой, электронными деньгами, Apple Pay или средствами с мобильного телефона госуслуги можно будет оплатить при помощи Google Pay и Samsung Pay. Помимо этого скачать приложение "Госуслуги" можно будет не только в App Store и Google Play, но и в App Gallery Huawei.
"Наша цель - чтобы каждый житель России мог получать государственные услуги без необходимости использовать бумажные документы и посещать госорганы: быстро и онлайн. Для этого мы непрерывно работаем над развитием портала и мобильного приложения "Госуслуги", оптимизируя внутренние процессы и используя лучшие решения от бизнеса", - приводятся в сообщении слова замглавы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.
Сотрудница и посетительница центра государственных услуг в Москве
16 октября, 14:43
Сервис быстрого оформления документов на детей запустят в 2020 году
1700001
Обсудить 1
Максим ПаршинРоссияГосуслугиОбщество
Рекомендуем
Супермаркет
Роскачество выяснило, как россияне относятся к отечественным продуктам
Вывеска Нотариус
Нотариусы рассказали, какие документы подделывают чаще всего
Логотип Google
Расследование в США против Google затронет бизнес Android, сообщили СМИ
Здание Государственной Думы РФ
Проект о запрете продажи смартфонов без российского ПО готов ко II чтению
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот севшего в поле A321 стал скрывать имя от пассажиров
Экран на Нью-Йоркской фондовой бирже с новостью о снижении базовой процентной ставки, 30 октября 2019 года
Американский миллиардер: катастрофа неизбежна. Заденет ли она Россию
Знак Курение запрещено
Роспотребнадзор рассказал о мерах профилактики курения
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Минтранс получил обращение по правилам провоза животных в самолетах
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Прилавок с молочной продукцией
В "Союзмолоко" оценили введение обязательной маркировки молочной продукции
Район Сибуя в Токио, Япония
В Японии утвердили закон о компенсациях за сегрегацию семьям прокаженных
Пассажир московского метро проходит через турникеты
Пассажиры московского метро смогут оплатить проезд через приложение Mir Pay
Ноутбук
Россия не пойдет по китайскому пути контроля интернета, заявил Волин
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли проект о введении налога для самозанятых еще в 19 регионах
Самолет Су-35
WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:20Депутат бундестага назвал НАТО "тенью самой себя"
06:09Директора ЧОПа отправили под арест после стрельбы в колледже в Приамурье
06:00В США произошла стрельба во время школьного футбольного матча
05:59Тейлор Свифт представила песню Beautiful Ghosts для фильма "Кошки"
05:36Ким Чен Ын посетил учения авиации и ПВО
05:23Nissan отзывает более 450 тысяч автомобилей в США и на Ближнем Востоке
05:06Российские военные раздали гумпомощь жителям сирийской Айн-Иссы
05:01Суд отложил избрание меры пресечения охраннику колледжа в Благовещенске
04:57Калифорнийский подросток, устроивший в школе стрельбу, скончался
04:30СМИ: пять человек погибли в при столкновениях в Кочабамбе в Боливии
04:26В Мексике освободили похищенных экс-ректора университета и его жену
04:19Израиль перехватил две ракеты, выпущенные из сектора Газа
04:11Трамп помиловал двух офицеров, осужденных за преступления в Афганистане
03:58Соратник Зеленского раскрыл план "ментального возвращения" жителей Донбасса
03:57На западе Великобритании загорелось студенческое общежитие
03:49Зеленский назвал отремонтированные КПП на границе с Крымом витриной Украины
03:48Росатом рассекретил приказ о создании ракеты, ставшей предтечей "Калибров"
03:37В РЖД рассказали, как перевозить животных в поездах
03:35Банки увидели риски в сборе биометрии клиентов через смартфоны
03:32Исследование: россияне стали есть меньше гречки и больше чечевицы и манки
Лента новостейМолния